Paolo Condò, in collegamento a Sky Sport, commenta l’arrivo di Mehdi Taremi all’Inter a 0 per giugno e non solo

Paolo Condò, in collegamento a Sky Sport, commenta l’arrivo di Mehdi Taremi all’Inter a 0 per giugno: “Un bell’acquisto, entra come terza punta, non mette in discussione la titolarità di Lautaro e Thuram, è l’immediata alternativa ai due. È esperto, molto di Champions League. Il fatto che la squadra giocherà il Mondiale per Club aumenta le partite dell’anno prossimo, Zielinski e Taremi vanno in questa direzione”.