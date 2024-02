FCIN1908 / Inter, fissate per domani le visite mediche di Taremi: le ultime

Colpo chiuso, in cassaforte, per un'Inter che gioca d'anticipo e guarda già al futuro (in attesa anche di Zielinski)

Colpo chiuso, in cassaforte, per un'Inter che gioca d'anticipo e guarda già al futuro (in attesa anche di Zielinski). Mehdi Taremi, attaccante iraniano classe 1992 in scadenza di contratto con il Porto, a partire dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore dell'Inter, ormai non ci sono più dubbi.