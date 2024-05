EDICOLA / TS: Juve, a te Motta. Napoli, Conte vuole Oriali

«La Juve ha un futuro». A te Motta. Montero lascia col due a zero al Monza e un messaggio". Questo è il titolo scelto da TuttoSport per la prima pagina di oggi dopo la vittoria dei bianconeri contro la squadra di Palladino. Ultima di stagione per la squadra bianconera che nella prossima stagione andrà all'ex Inter Thiago Motta.

Di spalla si parla di un altro ex Inter. Anzi due: "Gasp-Dea, sì. Napoli: Conte vuole Oriali. De Laurentiis spinge: l'ex ct vuole il suo ex team manager in azzurro". E pure in nerazzurro.