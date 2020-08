GdS – Inter, grande prestazione: per vincere Conte ha ‘scippato’ l’idea all’Atalanta

Ritmi alti, pressing sfrenato e padronanza del gioco e della partita. Quella vista contro l’Atalanta è stata una grande Inter, forse la migliore della stagione. Soprattutto nel primo tempo, quando i nerazzurri sono stati capaci di mettere fin da subito alle corde gli avversari e mettere in ghiaccio il match. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“Idea scippata ai padroni di casa: linea e pressing altissimi, caccia costante alla palla correndo in avanti, tackle feroci. Ritmo altissimo degli interisti nerazzurri, apparecchiati in maglia bianca a quadretti. E così l’Atalanta non riesce ad avvicinarsi ad Handanovic e, invece di asfissiare come fa di solito, si ritrova asfissiata, ferita dalle sue stesse armi. Recuperata palla, l’Inter fa male soprattutto in due modi: trovando uno scatenato Lautaro tra le linee e cambiando spesso gioco per aprire spazi sul lato debole“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)