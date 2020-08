LIVE, ATALANTA-INTER 0-2: golazo di Young, nerazzurri sugli scudi

BERGAMO – Si chiude col botto. L’Inter questa sera sarà di scena a Bergamo dove affronterà l’Atalanta per mantenere il secondo posto in classifica. Antonio Conte non fa sconti, dentro Lautaro e Lukaku dal primo minuto con con Brozovic-Gagliardini-Barella sulla trequarti. D’Ambrosio e Young sulle corsie esterne con Bastoni-De Vrij-Godin in difesa a guarda di Samir Handanovic.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 3 Caldara, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 88 Pasalic; 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 5 Tameze, 7 Czyborra, 9 Muriel, 16 Guth, 18 Malinovskyi, 20 Da Riva, 22 Bellanova, 33 Hateboer, 90 Colley.

Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva.

Allenatore: Conte.

Arbitro: Giacomelli.

Assistenti: Peretti, Bindoni.

Quarto Uomo: Doveri.

VAR e Assistente VAR: Nasca, Mondin.

SQUALIFICATI

Atalanta: –

Inter: –

DIFFIDATI

Atalanta: Castagne, Djimsiti

Inter: de Vrij, Valero, Vecino