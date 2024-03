Lo aveva definito 'bidone' senza troppi giri di parole. Stephane Dalmat, ex calciatore dell'Inter, era andato giù pesante nei confronti di Joaquin Correa, attaccante passato in prestito dai nerazzurri al Marsiglia la scorsa estate. Ora l'ex centrocampista ha voluto correggere il tiro, sempre sul suo profilo Instagram, rivolgendo le sue scuse all'argentino.

Nel post di seguito il messaggio di Dalmat per Correa, "giocatore in difficoltà", per il quale "spero il bene per il futuro".