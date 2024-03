Il cambio in panchina sembra aver sortito l'effetto sperato in casa Marsiglia. Il club francese ha ottenuto due vittorie consecutive in Ligue 1 avvicinandosi sensibilmente al quarto posto adesso lontano 5 punti. A sperare in un quarto posto del Marsiglia, sono anche i tifosi dell'Inter. Infatti in caso di arrivo tra le prime 4, il club francese dovrebbe riscattare obbligatoriamente Joaquin Correa che fin qui è a secco di gol e assist.