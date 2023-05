CorSera – Altra Inter rispetto a certe notti sciagurate: cancellato un primato Verona

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina si sofferma sulla ottima prova dell'Inter contro l'Hellas Verona. Oltre a rappresentare un ottimo risultato, è anche conferma del momento di forma che sta vivendo la squadra di Inzaghi . E il miglior biglietto da visita verso la volata finale in campionato. Si legge infatti nel focus:

"I punti persi contro le altre squadre del fondo classifica (due in casa Samp, tre a La Spezia) sono una zavorra nella affollata volata finale. Ma questa Inter che sabato pomeriggio va in casa della Roma per un altro spareggio da brividi, sembra davvero un’altra rispetto a certe notti sciagurate in provincia e ha imparato dai propri errori.