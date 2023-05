Inzaghi in conferenza: “Io e il mio staff ci siamo tappati le orecchie. Spero che Gosens…”

È un'Inter senza freni quella che ha battuto stasera il Verona in trasferta. I nerazzurri conquistano i tre punti andando a segno sei volte. Grande la felicità di Simone Inzaghi, che in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti e analizzato la prestazione del gruppo: "Grande Inter. La prima mezz'ora non è stata semplice. Sbloccata la gara, abbiamo vinto meritatamente. Dobbiamo continuare il nostro percorso in campionato, il calendario non è semplice. Ma al di là dei calendari sono tutte molto difficili. Come ho trasportato l'Inter di Coppa in campionato? Sono convinto che la squadra abbia sempre messo un grandissimo impegno. Penso ad alcune partite sviluppate come questa a Salerno e contro la Fiorentina, dove non avevamo concretizzato. A volte si guarda solo il risultato. Siamo stati bravi con lo staff e i miei giocatori, ci siamo tappati le orecchie e abbiamo lavorato. C'è stato anche il ritorno di Coppa Italia, la partita con il Benfica: è un periodo intenso. Sto avendo grandi risposte da tutti. Adesso a parte Skriniar speriamo di recuperare al più presto Gosens, che ci aiuta ad alternare le rotazioni ed è un giocatore importante".