Mourinho: “Chiffi il più scarso di sempre. Infortuni? Facile quando ruoti Lautaro, Lukaku e altri”

Il tecnico dei giallorossi si scaglia contro l'arbitro: "Ho smesso di allenare a 20-30 minuti dalla fine perchè sapevo che mi espulso"

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha usato parole durissime nei confroni dell'arbitro Chiffi al termine del match pareggiato contro il Monza. Questo il suo sfogo ai microfoni di DAZN: "Giocare con il peggior arbitro che ho trovato in tutta la mia carriera è dura, e ne ho visti di arbitri scarsi. Tecnicamente orribile, dal punto di vista umano non è empatico, non crea rapporto con nessuno, dà un rosso a un giocatore che scivola perchè è stanco morto al minuto 97. È un po' un limite della Roma come società, non abbiamo la forza di dire "Questo arbitro non lo vogliamo". Ho smesso di allenare a 20-30 minuti dalla fine perchè sapevo che mi avrebbe dato un rosso come sempre con lui.

La Roma deve crescere anche a questi livelli. Ci sono squadre che dicono "questo arbitro non lo voglio", la Roma non ha questa capacità o questo dna. Io voglio stare sabato con quei pochi ragazzi che abbiamo, per giocare contro una super squadra che è l'Inter. Non potevo prendere un rosso, anche se avevo una voglia tremenda di farlo. Ho deciso di non farlo perchè sabato devo stare con i ragazzi".

"Troppi infortuni muscolari? Facile, quando hai una squadra con 30 giocatori uguali. Minuto 60 cambi, minuto 70 cambi. Oggi giocano Dzeko e Lautaro, prossima partita Correa e Lukaku, poi cambi i quinti. Questo non siamo noi. Ci sono squadre che hanno giocato in maniera orribile nella competizione europea, usciti subito e che ora giocano una partita alla settimana, non siamo noi. Siamo l'unica squadra che non ha la rosa per stare dove stiamo. Siamo in una semifinale europea, abbiamo giocato un turno in più, siamo in lotta in campionato. Stiamo facendo un qualcosa senza averne il potenziale.

Quante partite ha giocato El Shaarawy negli ultimi anni? Quante partite ha giocato Smalling negli ultimi anni di Manchester United? Quante quest'anno? Siamo al limite della sanchezza. Per questo starò con loro fino all'ultimo minuto di questa stagione, un orgoglio tremendo lavorare con questi ragazzi".