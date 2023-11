CorSera / L’Inter supera il crash test di Bergamo: lezione imparata. Gasp fa un favore e sbotta

“Ma l’Inter ha imparato la lezione contro il Bologna che le rimontò due gol e gestisce l’ultima mezz'ora da grande squadra, capace di andare più vicina al terzo gol di quanto non vada vicina l’Atalanta al pareggio”.

“Gasperini, che sbotta contro chi gli fa notare la mossa poco felice, toglie lo scatenato Lookman per mettere De Ketelaere, facendo un favore all’Inter”.

“Darmian, uno dei simboli della forza di questa Inter, in cui la stella Lautaro non molla un centimetro, Thuram corre 2 km più di lui, Barella con il turbante si esalta nella lotta e Calhanoglu è sempre più totale”.

