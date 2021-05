Corsport: “Inter, problemi anche a trovare lo sponsor. La ricerca si sta…”

Il quotidiano continua la sua linea riportando una situazione complicatissima in casa Inter

Non è una situazione facile in casa Inter, questo è chiaro. E il Corriere dello Sport mantiene la sua linea, dipingendo uno scenario davvero complicato in casa nerazzurra. Ultimo problema, scrive il quotidiano, la ricerca del main sponsor: "Ci sono problemi pure a trovare uno sponsor di maglia: la ricerca si sta concentrando più sull'America che sulla Cina. Non è ancora stato firmato neppure il prestito necessario per concludere questa stagione e per impostare la prossima.