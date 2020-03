Costacurta: “Ronaldo non mi faceva dormire, il più forte. Era un po’ str…. perché…”

Rispondendo alle domande dei tifosi, Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha rivelato il nome del giocatore più forte marcato durante la sua lunga e gloriosa carriera: Ronaldo. L’ex Fenomeno dell’Inter, infatti, ha messo spesso in imbarazzo i suoi avversari con giocate sempre spettacolari e Costacurta non faceva eccezione. Ecco le parole usate per descrivere il brasiliano:

“Il più forte mai marcato in carriera? Tutti i difensori della mia generazione, da Cannavaro a Nesta, da Maldini a Ferrara, risponderebbero Ronaldo, il brasiliano. Io ho sempre dormito molto serenamente prima delle partite, tranne quando dovevo giocare contro di lui. Perché, oltre a essere fortissimo, ti faceva fare delle brutte figure. Era un po’ stronzettino, lo chiamo così anche se è un amico. Perché si divertiva con delle giocate che facevano spesso finire i difensori per terra. E io con lui il sedere per terra l’ho messo tante volte“.

(Fonte: Sky Sport)