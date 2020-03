Macellari: “Ronaldo? Difficile capire cosa volesse fare. All’Inter la situazione si complicò…”

Fabio Macellari, ex calciatore dell’Inter, ha parlato a Calciomercato.com svelando alcuni retroscena della sua carriera: “A otto anni andavo a San Siro a vedere Milan e Inter e già avevo deciso di giocare in quello stadio. Un sogno che ho cullato tutta la vita e che ho realizzato, ma purtroppo sono passato ad essere da uno degli esterni più forti in Serie A a fare 15 partite in un anno tra campionato e coppe. Con l’arrivo di Tardelli al posto di Lippi si complicò la situazione e quando le cose vanno male purtroppo si tende a colpire i giocatori considerati meno importanti. Ma che emozioni con quella maglia, ricordo che prima di un Inter-Juve 2-2 mi girai verso la curva e provai una sensazione indescrivibile. Ronaldo? Giocando con lui mi rendevo conto quanto eravamo normali noi giocatori comuni di fronte a campioni come lui. In allenamento avevo paura di fargli male, ma tanto la maggior parte delle volte era difficile anche capire cosa volesse fare. Il compagno al quale ero più legato era Laurent Blanc, se dovessi mai rientrare un giorno nel calcio mi piacerebbe farlo al suo fianco“.