Costacurta: “Sì ai playoff Scudetto. Inter, a Conte serve tempo: lui e la squadra hanno…”

Intervenuto in diretta su Sky Sport 24, Alessandro Costacurta ha detto la sua sulla possibilità di disputare il playoff Scudetto: “Io penso che dipenda dalla ripartenza. Se ci sarà una ripartenza a breve – come non credo – si andrà avanti con il calendario. A me piacciono i playoff: li farei a 4 ma sono aperto anche 6, con Juve e Lazio avanti e le sfide Inter-Napoli e Atalanta-Roma. Gli stessi risultati delle due partite andrebbero a premiare la classifica. Credo sia la cosa più giusta“.

INTER – “A Conte serve più tempo. Quest’anno lui e i giocatori hanno capito cosa bisogna fare e hanno dato grandissima forza all’inter come squadra e come brand“.