Costacurta: “L’Inter ha messo la museruola al Benfica. Bastoni sembra Roberto Carlos”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il giorno dopo la vittoria dell'Inter sul Benfica, Alessandro Costacurta ha parlato ancora del match del Da Luz: "Anche oggi ho sentito dire in giro per Milano che non era il vero Benfica ma il Benfica non è stato così perché l'Inter è stata brava, bisogna fare gli applausi perché ha messo la museruola ad una squadra che ha fatto sempre bene in Champions"