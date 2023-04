Benfica-Inter, Costacurta: “Va sfruttata l’assenza di Otamendi perché…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di Champions League dell'Inter contro il Benfica

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida di Champions League dell'Inter contro il Benfica: "Manca Otamenti e chi lo sostituisce ha fatto poche partite: l'intesa tra i due centrali non è abituale e questo va sfruttato. L'Inter deve stare attenta ai diffidati, ma anche il Benfica: io fossi in un difensore dell'Inter cercherei di innervosire Ramos", la sua breve analisi sulla retroguardia dei portoghesi.