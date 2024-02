"Abbiamo visto le ultime partite per vedere come giocano. Se la Roma mi ha rimpianto? E' una domanda che dovete fare a loro".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.