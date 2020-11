Criscitiello: “Conte non sa dove mettere Eriksen, Inter quasi indecente. Marotta deve…”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Michele Criscitiello non ha risparmiato critiche pesanti ad Antonio Conte, nonostante la vittoria ottenuta ieri dall‘Inter a San Siro contro il Torino. Ecco le parole del giornalista:

“Va bene pazza, ma se la follia ti porta alla schizofrenia non è un complimento, ma una grande offesa (…). Una squadra ai limiti della decenza tecnico tattica. Cosa vuoi rimproverare alla società? In tre sessioni ti ha preso mezza Premier, giocatori forti dalla serie A come Barella e Sensi, hai una panchina più forte dei titolari dell’Inter di Spalletti ma continua a non giocare a calcio questa squadra. Non c’è qualità. Solo forza. Conte non ci ha convinti neanche nelle spiegazioni in conferenza sul mancato utilizzo di Eriksen. Lui, i giocatori di qualità, non sa dove metterli. Dovrebbe essere un motivo di riflessione per Marotta. Dopo un anno e qualche mese di lavoro, ci saremmo aspettati la vera mano di Conte e non l’impronta di un dito presa in Questura prima di firmare il passaporto“.

(Fonte: TMW)