Piccinini: “Conte parla di ferocia? Così anch’io posso fare l’allenatore. Con Eriksen provi…”

Negli studi del Club di Sky Sport, Sandro Piccini ha espresso così il suo punto di vista su quanto accaduto a San Siro tra Inter e Torino:

“Conte parla di ferocia? Anche io posso fare l’allenatore così. Nella prima ora di gioco non è mancato solo quello. C’è un discorso tattico da registrare. Marotta ha virtualmente dato l’ok per la cessione di Eriksen. Ma provare ad arretrarlo un po’? In quella zona di campo l’Inter manca di qualità. E’ una squadra molto lunga, che ha subito molte ripartenze. Lukaku è fondamentale, per i nerazzurri è importantissimo aggrapparsi a lui“.

(Fonte: Sky Sport)