Simone ha fatto un capolavoro, facendo sembrare normale qualcosa che normale non lo era affatto. L'Inter è imbattibile. L'Inter è la più forte. Certo, grazie al lavoro di Simone che ogni anno fa rendere 100 i parametri 0 e fa passare in secondo piano le continue cessioni. Da Onana a Lukaku, giusto per fare qualche nome. Ti portano via Dzeko e ti regalano due pacchi come Sanchez e Arnautovic. Lui stravince contro tutto e tutti.

Se fosse possibile, ma non lo è, come detto lunedì sera su Sportitalia, Simone dovrebbe fare come Spalletti. Andarsene. Il prossimo anno alla prima sconfitta tornerà ad essere incapace, non sa fare i cambi e in Europa è un fallimento. Questo è il calcio. Ieri era da esonero, oggi vai in giro per Milano sul pullman scoperto, domani torni incapace. La verità è che Inzaghi è sempre stato un grande allenatore con una proprietà assente e con dirigenti bravi. Quando le cose non funzionavano, l'anno scorso, misero in discussione Piero Ausilio. Ogni tanto è giusto tornare indietro con Google".