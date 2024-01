Cucchi: “Beckenbauer disse che fu Facchetti a ispirarlo ad osare di più e…”

"Beckenbauer e gli altri erano calciatori nati poco dopo la guerra, figli di una generazione dove la paura e la fame avevano permesso di crescere in un modo diverso rispetto ad adesso. Sono giocatori che erano innanzitutto uomini, per la loro vita vissuta anche per disavventure. Quel calcio era diverso, più umano, al centro non solo la qualità tecnica ma soprattutto la qualità umana. Ha veramente inventato un ruolo, portando il calcio in avanti di molto tempo. E ha sempre detto che Facchetti, in un altro ruolo, lo ha ispirato a osare e sganciarsi più avanti. Ebbi la fortuna di incrociarlo da giovane cronista e rimasi stupito dalla grande disponibilità e signorilità. Perché è stato un signore, dentro e fuori dal campo".