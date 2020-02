Cucchi su Inter-Napoli: “Partita combattuta. Ma i 60.000 a San Siro? A Milano c’è…”

Riccardo Cucchi, ex radiocronista storico della Rai, ha commentato la sfida di Coppa Italia tra Inter e Napoli di ieri sera: “Primo tempo bloccato. Il Napoli chiude bene, l’Inter fatica. Ma i 60.000 allo stadio con la diretta tv in chiaro? Questa voglia di vedere il calcio dal vivo che c’è a Milano è davvero straordinaria… Un Napoli quadrato che sbaglia pochissimo e difende con grinta. Anche il vantaggio. L’Inter ci ha provato per tutto il secondo tempo ma senza trovare il gol. Partita robusta sul piano fisico da parte di entrambe le squadre. Non bellissima ma molto combattuta”.