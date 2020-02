Inter, dopo la sconfitta Conte usa la carota: giorno di riposo per recuperare in vista della Lazio

Dopo la sconfitta di ieri sera con il Napoli nella semifinale d’andata di Coppa Italia, il tecnico Conte ha deciso di concedere un giorno di riposo all’Inter per poi preparare da domani la grande sfida con la Lazio di domenica sera:

“Un giorno di riposo extra per ricaricare le batterie. L’Inter stanca e con le idee appannate dell’andata della semifinale di Coppa Italia stacca: Antonio Conte, dopo il k.o. di San Siro con il Napoli, il secondo stagionale in Italia dopo l’1-2 con la Juve di inizio ottobre, ha scelto di usare la carota. Per tornare a essere affamati come nel secondo tempo del derby, i nerazzurri devono recuperare le energie: la migliore medicina è non forzare. Anche perché domenica sera all’Olimpico c’è lo scontro da altissima quota in casa Lazio. Conte l’ha detto mercoledì sera nella pancia di San Siro, quando la sconfitta di Gattuso era ancora calda: “La partita con il Milan ci ha tolto energie nervose”. Nessuna scusa, la rimontona-derby avrebbe prosciugato chiunque. E infatti tornare in campo dopo 72 ore è stato difficile per tanti eroi di domenica sera: Brozovic e Barella, per esempio, sono sembrati una copia sbiadita; lo stesso Lukaku è apparso meno cattivo del solito. Complice l’abbuffata contro Ibra e compagnia”, spiega Gazzetta.it.