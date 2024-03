Le parole del portiere: "Se mi trovassi nei panni di Juan Jesus in campo mi chiederei: allora se non ci sono prove possono dirmi di tutto?"

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Omar Daffe, un portiere senegalese che oggi gioca nel Marzolara, in Prima categoria a Parma e che qualche anno fa interruppe la partita a Bagnolo in Piano, nel Reggiano, per gli insulti razzisti, uscendo dal campo, ha parlato così della questione Acerbi-Juan Jesus: «La stessa che si è fatta la maggior parte dell’opinione pubblica. I tifosi da una parte e dall’altra vogliono avere ragione, il giudice sportivo ha emesso il suo giudizio basandosi sugli atti ricevuti. Da fuori, come ex giocatore e persona che ha subito offese razziali, mi chiedo: ma domani se uno si copre la bocca può offendermi?».