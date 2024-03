Gravina chiude il caso Acerbi-Juan Jesus: non procede contro la decisione

Il Codice di Giustizia sportiva, all’articolo 102, afferma che “il presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime”.

Un caso già accaduto in passato, nell’aprile 2023, quando aveva annullato la squalifica di Lukaku ammonito per la reazione agli insulti razzisti in Juve-Inter.

La Gazzetta afferma: “Questa volta ritiene che il caso sia diverso: fidandosi ciecamente del lavoro degli organi di giustizia federale, non può che ritenere che non ci siano elementi sufficienti per procedere contro Acerbi”.

Il caso sportivo si chiude qui.

