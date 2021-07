TS – Dalbert, si apre la pista Cagliari. Nainggolan, trattativa chiusa: ora…

Continua la trattativa con il club sardo per i due calciatori: il punto

Continuano i discorsi tra Inter e Cagliari per la cessione in Sardegna di due calciatori ormai fuori dal progetto nerazzurro. Uno è Dalbert, che ha definitivamente rifiutato il Trabzonspor e sul quale ci sarebbe appunto l'interesse della società di Tommaso Giulini. L'altro, come ricorda Tuttosport, è sempre Radja Nainggolan: "Per Nainggolan con l’Inter la trattativa appare chiusa, ora si ragiona per vedere di spalmare l’ingaggio corposo", scrive il quotidiano.