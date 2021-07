Sky – Inter, Dalbert rifiuta il Trabzonspor: si apre una pista in Serie A

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Dalbert, laterale mancino di proprietà dell'Inter, ha detto no alla corte del Trabzonspor

Secondo quanto riportato da Sky Sport durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", Dalbert, laterale mancino di proprietà dell'Inter e in uscita dai nerazzurri, ha detto no alla corte del Trabzonspor, club turco che sembrava a un passo dalla chiusura dell'affare per il brasiliano.