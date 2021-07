Inter-Nainggolan, è ‘Guerra Fredda’: “Senza soluzione si apre uno scenario nuovo”

E' ancora tutto da definire il futuro di Radja Nainggolan, ancora in sospeso tra Inter e Cagliari: ecco le ultime novità

E' ancora tutto da definire il futuro di Radja Nainggolan, ancora in sospeso tra Inter e Cagliari. Il centrocampista belga, nell'ultima stagione in prestito in rossoblù, vorrebbe tornare in Sardegna, ma deve ancora risolvere il prolungato braccio di ferro con il club nerazzurro. Come riporta l'edizione odierna de L'Unione Sarda, infatti, Nainggolan continua a pretendere, per lasciare l'Inter, una buonuscita che da Viale della Liberazione non hanno alcuna intenzione di corrispondere. Da qui il 'duello', che sembra destinato a protrarsi ancora per un po'.