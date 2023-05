Dalmat: “Milan-Inter, terrei fuori Calhanoglu. Penso che ci sarà un cambio in panchina”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore nerazzurro tra i ricordi dell'Euroderby di 20 anni fa e le condizioni delle due squadre ora

Stephane Dalmat, protagonista vent'anni fa dell'EuroDerby in semifinale, ha parlato a Radio Nerazzurra dei ricordi di quei momenti commentando le condizioni attuali delle due squadre.

Torniamo a quella doppia semifinale del 2003: quanta delusione per l’eliminazione con due pareggi. L’Inter meritava più del Milan di passare secondo te?

"Nel 2003 il Milan aveva una rosa fortissima, noi invece avevamo Bobo Vieri infortunato, Crespo che giocava su una gamba sola, Recoba che non stava bene e, in più, non stavamo al 100%. Perdere la semifinale senza perdere, con due pareggi, solo per una questione di campi invertiti, è stata una grande delusione".

Ricordi l’atmosfera di quei giorni? Cuper vi disse qualcosa in particolare prima della semifinale?

"Quando hai tanti campioni come nella nostra squadra non è facile trovare le parole giuste. Tutti noi avevamo vinto qualcosa in passato. Cuper ci ha dato qualche indicazione sul Milan, ma lo conoscevamo già. Nella nostra testa sapevamo che bisognava vincere le due partite per arrivare in finale".

Milan e Inter hanno grandi attaccanti. Potessi sceglierne due tra Lautaro, Lukaku, Leao e Giroud, chi prenderesti?

"Io prenderei Lukaku e Lautaro. Anche se Leao mi piace molto, tra questi 4 giocatori è l’unico che può fare da solo la differenza, è veloce ed è capace di colpire in velocità, saltare l’uomo con i dribbling. Questa è la sua differenza rispetto agli altri".

Inzaghi ancora non sa chi far giocare a centrocampo, con tre giocatori per due maglie: Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan. Chi vorresti vedere in campo domani?

"Brozovic, Barella, Mkhitaryan. Calha fuori perché uno deve stare fuori, sono tutti molto forti, ma quello fondamentale è Brozovic. Dopo c’è Barella, che sta facendo una stagione straordinaria. Mhki è il più in forma. Mi spiace per Calhanoglu, ma quando hai una rosa così qualcuno deve stare fuori".

Leao forse non c’è: più un vantaggio per l’Inter o un danno per il Milan?

"Tutte e due, vantaggio per l’Inter perché senza Leao la difesa ha meno lavoro da fare, per il Milan senza Leao è un’arma offensiva in meno. Ma secondo me è meglio per l’Inter".

L’Inter ha perso 11 partite in campionato, ma è in semifinale di Champions e in finale di Coppa Italia. Inzaghi per te resta l’allenatore dell’Inter anche l’anno prossimo o cambieresti?

"Io penso ci sarà un cambio in panchina. Quando perdi 11 partite e sei allenatore dell’Inter è difficile. Si salva perché in coppa Italia farà la finale, poi vediamo cosa succede se va in finale di Champions. Lì sarà un’altra cosa, perché si giocherà contro una grandissima squadra. Poi dipende dai soldi, se possono prendere un allenatore di grande esperienza. Altrimenti resta Inzaghi un altro anno".

Per chiudere: c’è un giocatore dell’Inter di oggi in cui ti riconosci?

"No, nessuno. Io ero Joystick, avevo un gioco unico che non c’è in questo momento all’Inter. Ci vorrebbe un giocatore così? Si, sarebbe ottimo per saltare l’uomo, portare superiorità numerica in attacco, per servire gli attaccanti, a Lukaku e Lautaro. Anche se Brozovic e Barella lo fanno bene, ma servirebbe più velocità. Mi piacerebbe molto".

Ci fai un nome di un giovane talento francese che secondo te potrebbe tornare utile all’Inter?

"Sì, io avevo grandi speranze per Tanguy Ndombele, quando era al Lione. Lui poteva essere un profilo, ma al Tottenham si è un po’ perso. Vedo bene Seko Fofana, del Lens, ma ha 28 anni e costa tanto. Sta facendo una stagione straordinaria".