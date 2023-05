Champions, domani Milan-Inter: quanto vale la finale di Istanbul. Tutte le cifre nel dettaglio

Domani alle 21 si gioca Milan-Inter, semifinale d’andata di Champions League. Ma quanto vale andare in finale a Istanbul?

Vigilia di derby. Domani alle 21 si gioca Milan- Inter , semifinale d’andata di Champions League. Ma quanto vale andare in finale a Istanbul? Calcioefinanza.it ha svelato le cifre nel dettaglio:

[…] La qualificazione all’ultimo atto porta nelle casse di chi ci arriva ben 15,5 milioni di euro. A questa cifra si aggiunge una quota maggiorata di market pool. Il successo finale vale invece ulteriori 4,5 milioni di euro. Sulla base di questi dati, per l’Inter conquistare la finale varrebbe oltre 98 milioni di euro. Il Milan toccherebbe quasi quota 101 milioni, mentre il Manchester City e il Real Madrid salirebbero rispettivamente a 129 e a 131 milioni di euro.

Da non dimenticare che i premi in questione non tengono conto degli incassi da botteghino, che spingono ancora di più verso l’alto i proventi dalla partecipazione alla UEFA Champions League”, si legge.