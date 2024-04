Dalle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli analizza il brutto 0-0 tra Juventus e Milan. "Oggi la festa a Milano. Ieri la noia a Torino. In attesa dei canti e dei balli interisti, le due sedicenti avversarie hanno offerto uno spettacolo che tale non è stato. Juventus e Milan sono il riassunto della qualità della nostra serie A, roba modesta, squadre in folle, gioco scontato, i cosiddetti fuoriclasse, alla voce Vlahovic e Leao, non hanno mai visto la luce, il serbo è stato sostituito, il portoghese è rimasto in campo, nel senso vero del termine. Però prevedo che si proseguirà nella narrazione del loro valore di mercato, stramilioni per due giovani che sono premesse più che promesse".