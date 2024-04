"Entrambi gli azzurri infortunati sono comunque rimasti in ritiro con i compagni e oggi siederanno in panchina per fare gruppo e per partecipare poi alla parata lungo le strade di Milano. Le altre maglie dovrebbero andare a Sommer, Pavard, Bastoni, Darmian, Barella, Calha, Mkhitaryan, Thuram, Lautaro. In attesa di sollevare da capitano il trofeo il 19 maggio dopo Inter-Lazio, il Toro cerca contro... il Toro quel gol che gli manca dal 28 febbraio. Il titolo di capocannoniere sembra comunque blindato", precisa il quotidiano.