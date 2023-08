D’Ambrosio: “Monza, percorso appena cominciato. San Siro, che accoglienza”

In un post pubblicato sui social l'ex difensore nerazzurro ha parlato della prima sconfitta della sua squadra e di come i tifosi nerazzurri lo hanno fatto sentire

È risaputo, Danilo D'Ambrosio avrebbe concluso la sua carriera molto volentieri all'Inter . Ma alla fine il club nerazzurro ha deciso di rinnovare la rosa e il difensore è passato al Monza. Il destino ha voluto che nella prima gara di questo campionato si ritrovasse di fronte proprio la sua ex squadra.

La società lo ha premiato con una maglia nerazzurra, la 284, il numero delle sue presenze interiste anche perché non c'era stato un vero saluto ai tifosi interisti che lo hanno salutato alla grande proprio in occasione della sua prima gara in campionato con la maglia del Monza.