L’Inter è pronta a rilanciare per Benjamin Pavard, arrivano conferme autorevoli anche dall'Equipe: le cifre dell'offerta

L’Inter è pronta a rilanciare per Benjamin Pavard, arrivano conferme autorevoli anche dalla Francia. Come riporta L’Equipe, la società nerazzurra è pronta a fare un’offerta da 28 milioni di euro + 5 di bonus per il difensore.