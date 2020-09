Damiani: “Mercato Inter? Prendere ultratrentenni non è la strada giusta ma i direttori…”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’agente FIFA Oscar Damiani ha parlato così delle scelte di mercato dell’Inter:

“Non sono d’accordo sul prendere ultratrentenni, non è la strada giusta per il calcio italiano. Il calcio italiano è indebitato. Prendere un giocatori a parametro zero e con costi di cartellino da 15/20 mln affossano i bilanci delle società italiane. Questo è il mio parere ma sicuramente i direttori sportivi sono più bravi di me. Capisco le società ma se da 10 anni nessuna italiana vince una Coppa, ci sarà un motivo. Hanno speso tanti soldi, l’Inter ha fatto una finale di Europa League ma il resto? Il calcio italiano è peggiorato, l’Italia invece sta giocando bene. Barella è un ragazzo molto interessante”.

INTER – “Ha comprato giocatori d’esperienza, ottimi professionisti e un buon mercato. Se l’Inter ha fatto queste scelte le ha fatte in maniera oculata ma la Juve resta favorita, sarà interessante vedere cosa darà Pirlo”.