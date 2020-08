Damiani: “Inter, discutibile la politica di Conte. Messi? Sono convinto che…”

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex giocatore e procuratore Oscar Damiani. Ecco le sue parole:

Se dovessero andare via Messi e Suarez, su chi potrebbe puntare il Barcellona?

“Io sono convinto che rimarranno al Barça, nonostante le ultime notizie. La differenza la fa molto anche lo stipendio che guadagnano. Piuttosto andrà via Bartomeu, ormai a fine mandato.”

Cosa pensi del rinnovo di Ibra?

“Giusto tenere Ibra, perché ancora può dare molto alla squadra. In prospettiva futura però, non ci si può fare troppo affidamento, data la sua età eccessivamente avanzata. Il Milan deve puntare a tornare in Champions League però, perché manca da troppo tempo in questa competizione, ed è giusto che torni nel calcio dei grandi. L’assenza del Milan manca ed è un vero peccato.”

Ti piacciono gli obiettivi di Conte?

“Allenatore che rispetto e ammiro, però fissarsi troppo su profili di età avanzata, tipo Vidal e Kolarov, è una politica discutibile. Bisogna investire più sui giovani e in prospettiva futura, in modo da poter dare inizio ad un ciclo vittorioso.”