-Fisicamente come vi sentite per il finale di stagione?

Bene. Anche mentalmente, lo stiamo dimostrando. Stiamo bene insieme. Dobbiamo continuare così, a spingere fino a fine anno per portare a casa i nostri obiettivi.

-Gol terzo-terzo, un'evoluzione nel gioco. Quanto si sente questa modernità nel gioco dell'Inter?

Sappiamo che ora la mobilità è importante e lo proviamo tanto in settimana, sappiamo che ci dobbiamo muovere, in varie posizioni del campo dobbiamo essere bravi ad andarci e a volte ci scambiamo e viene fuori il gol che abbiamo fatto. Mi sono ritrovato al centro dell'area, ho fatto movimento sul primo palo, Bisseck ha fatto un grande movimento sul secondo palo, non sapevo ci fosse. Ma ci ha permesso di sbloccare e poi vincere.

-Cena da Inzaghi?

Aspettiamo, allora.

-Inzaghi un po' emozionato ma tiene dentro le emozioni...

Quando si vince è sempre contento ma come ha detto nelle scorse settimane c'è ancora tanto da lavorare. Gli ultimi mesi sono quelli più importanti, dovremo lavorare su questa strada e c'è sempre spazio per migliorare.

-Cosa temi dell'Atletico Madrid?

Noi dobbiamo rispettare tutto. Sono una squadra forte, non sapevo avessero perso ma mercoledì non conterà nulla dobbiamo avere rispetto di tutto, dei campioni, dell'ambiente e fare una partita importante per portare a casa il passaggio del turno.

(Fonte: DAZN)

