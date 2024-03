Inzaghi: “Gol incredibile. Nel secondo tempo testa un po’ alla CL. Barella…”

-Cosa è successo nel secondo tempo?

Chiaramente ne abbiamo già parlato con i ragazzi: primo tempo ottimo, tutto quello che ci eravamo ripromessi. Nel secondo tempo le pressioni erano più forti, abbiamo occupato meno bene il campo, abbiamo giocato tecnicamente bene, abbiamo sofferto il giusto e abbiamo fatto densità bassa. Ci capita poco di farla ma per noi è pure la sesta partita in venti giorni, abbiamo giocato tante gare. Questa sera mi dispiace per Arnautovic che ha sentito qualcosina, qualche problemino per Augusto ma è normale perdere giocatori con tutte queste partite. Speriamo rientrino presto.

-Mai tempo per pensare all'emozione dopo portate a casa gare così?

Chiaramente ci penso insieme a famiglia e staff ma il calcio va molto forte e all'Inter abbiamo sempre l'obbligo di presentarci ad ogni gara nel migliore dei modi. Nonostante quanto fatto non siamo ancora certi dell'obiettivo. Mancano ancora dieci partite in campionato e oggi non era semplice. Dopo 12 vittorie non era semplice fare la 13esima contro il Bologna che non perde mai in casa. Mi danno grande soddisfazione questi ragazzi. A volte la condivido con loro e a volte la tengo per me. Perché sono fatto così.

-Cosa ti preoccupa di più della gara con l'AM?

Sicuramente l'AM è una squadra che cambia tantissimo in trasferta e in casa. Sappiamo cosa troveremo: che giocatori hanno e che allenatore è il Cholo. Cercheremo di prepararci bene ma sicuramente influirà il fattore casa ma la prepareremo per andare avanti perché è quello che vogliamo. Oggi Simeone ha cambiato davanti, avevano out qualche giocatore e anche loro proveranno a recuperarli ma cercheremo di prepararla sapendo che prepareremo un bell'ambiente. Ma anche l'anno scorso a Oporto e Lisbona abbiamo trovato dell'ambientino non troppo tenero.

-Le scuse fatte da Barella sull'episodio di Genova?

È stato un bellissimo gesto. A volte sul campo si sbaglia per adrenalina, anche a noi allenatori capita di sbagliare, ma è un bene rendersene conto.

(Fonte: DAZN)

