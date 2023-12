Darmian a ITV: “Io jolly dell’Inter? Mi fa piacere dare una mano alla squadra”

-Mikel Merino è il giocatore che ha vinto più duelli in questa edizione della CL: tra i pericoli maggiori?

Sicuramente è un calciatore importante ma dobbiamo stare attenti a tutti, hanno giocatori di grande qualità e dovremo lavorare bene di squadra in fase difensiva.

Mi fa piacere dare una mano all'Inter, da esterno o da braccetto. Sono a disposizione come ho sempre detto, di mister e squadra e cerco di dare il mio contributo.

