Ultime indicazioni da Appiano Gentile: ecco come i nerazzurri potrebbero scendere in campo contro la Real Sociedad

Vigilia europea per l'Inter, che domani si gioca il primo posto del girone D contro la Real Sociedad (entrambe le squadre sono già qualificate per gli ottavi di finale di Champions League). Per l'occasione Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualche pedina rispetto all'undici iniziale visto sabato sera contro l'Udinese.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Fcinter1908, il tecnico nerazzurro starebbe pensando di lanciare dal primo minuto Cuadrado sulla fascia destra, con Dimarco sulla sinistra e Carlos Augusto come braccetto al posto di Bastoni, in un reparto completato da Darmian e Acerbi. In mezzo al campo ci sarà Frattesi, che farà rifiatare Barella, mentre in avanti spazio a Sanchez al fianco di Thuram, con Lautaro inizialmente in panchina.