"Abbiamo fatto 10 tiri ma senza segnare. Mi preoccuperei se non creassimo. Concediamo però i gol con troppa facilità. Ultimamente poi non siamo stati fortunati col calendario. Ripeto però che creiamo ma non troviamo il gol. Ora arriva un mese molto importante, non saranno partite semplici ma affronteremo squadre alla nostra portata. Una sconfitta per 4-0 in casa contro l'Inter non può essere una soddisfazione ma dobbiamo analizzare la prestazione, abbiamo giocato 50' alla pari con l'Inter. Dobbiamo migliorare e cercare di non subire gol"