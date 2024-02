Lautaro: “Inter maturata dopo Istanbul, giochiamo un gran calcio. 36 gol? Ci proverò”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Lecce, Lautaro Martinez , capitano dell'Inter, ha parlato così della partita e dei suoi 101 gol in nerazzurro: "La vittoria significa tanto perché stiamo avendo una continuità importante e giocando un grande calcio: sono molto contento perché stiamo facendo un grande lavoro ma non è ancora finito.

I 101 gol? Sceglierne uno è difficile, sono partito da casa mia a 15 anni e non pensavo di vivere tutto questo: è merito del lavoro e dei sacrifici della mia famiglia, devo tutto a loro. Il segreto è lavorare e cercare di migliorare e dare una mano ai compagni: devo continuare a crescere perché sono giovane e ho tanto margine. Sono contento per il presente ma non abbiamo ancora niente in mano.