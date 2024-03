In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis è tornato su quanto accaduto tra Acerbi e Juan Jesus. “È mancata chiarezza. “Abbiamo perso tutti”, dice Acerbi. Lui con queste parole ammette secondo me di aver detto qualcosa, ma nell’intervista al Corriere poi non dice realmente cos’ha detto. Qualcosa ha detto, la soluzione migliore sarebbe stata chiedere scusa pubblicamente. Sono convinto non sia razzista Acerbi, ma qualcosa di sbagliato ha detto e a volte chiedere scusa è la cosa migliore”.