In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così prima di Torino-Inter in programma alle 18. “L’Inter non è velocissima in difesa, a volte fatica negli spazi larghi, ma è la più forte del campionato. Solo il Napoli dell’anno scorso può competere coi nerazzurri”, le sue dichiarazioni.