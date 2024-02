In conferenza stampa, oggi Aurelio De Laurentiis è tornato anche sul ritorno di Walter Mazzarri in panchina al Napoli

In conferenza stampa, oggi Aurelio De Laurentiis è tornato anche sul ritorno di Walter Mazzarri in panchina al Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Se Mazzarri resta l'anno prossimo? È venuto perché un amico della famiglia. Ha capito che commise un errore di valutazione quando accettò l'Inter. Mi fa incazzare che il Napoli sia considerato di passaggio. Lasciate lavorare in pace Mazzarri. Poi sarà quel che sarà".