Prime prove in vista della Roma per l’Inter di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile: ecco le novità di giornata da Sky

Prime prove in vista della Roma per l’Inter di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile. Ecco le novità di giornata dall’inviato di Sky Sport: “Oggi ad Appiano lavoro tattico iniziale, nel dettaglio si andrà tra giovedì e venerdì verso la Roma. Le scelte nella testa di Inzaghi sono abbastanza chiare, possono cambiare al massimo uno o due uomini, non di più. Non ci sarà Frattesi che proverà a recuperare per la Salernitana”, le parole dell’inviato.