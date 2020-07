De Ligt: “L’Inter è una grande squadra, è solo qualche punto indietro. Lukaku è un attaccante…”

Intervistato da Sky Sport, Matthijs de Ligt ha parlato degli attaccanti affrontati in Serie A. Il difensore bianconero cita anche Romelu Lukaku: “Penso che in Italia ci siano tanti attaccanti diversi. Lukaku ad esempio è possente e veloce. Immobile è molto forte spalle alla porta. tutte le squadra hanno attaccanti forti e diversi, i nostri avversari hanno tutti attaccanti di alto livello“. De Ligt parla poi dell’Inter e della lotta scudetto: “Penso che l’Inter sia una grande squadra, in questo momento è solo qualche punto dietro, quindi dobbiamo stare molto attenti con queste squadre. Penso sia una sfida tra Inter, Lazio e noi“.

(Sky Sport)