Pistocchi: “Rigore su De Ligt? Non è il problema. Ce n’è uno molto più evidente”

“Il problema non è il rigore concesso da Rocchi -su segnalazione del VAR Chiffi- per la trattenuta -evidente- di Denswil su De Ligt. Il problema è come mai Chiffi non ha segnalato a Rocchi il rigore-evidente-per fallo di De Sciglio su Barrow”. Questa l’analisi di Maurizio Pistocchi, noto giornalista, in merito alle decisioni prese ieri da Rocchi e dal varista Chiffi durante la gara tra Bologna e Juventus. Gli emiliani si sono infatti lamentati per un rigore non concesso su Barrow nel secondo tempo.