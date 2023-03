De Paola: “Mourinho trattato con riguardo perché regala titoli. Ma ci vuole rispetto”

"Le due giornate di squalifica confermano che Mourinho ha sbagliato. E sbagliato così tanto da non meritare sconti. Il tecnico della Roma che si nasconde dietro “marchette” pubblicitarie per lanciare messaggi politici fa “prostituzione intellettuale” (cit). Nessuno nega il fascino giornalistico di certi personaggi ma a tutto c’è un limite. Comprensibile che tifare per il più forte sia pratica abbastanza diffusa, ma se, per una volta, in un ambito qualsiasi, c’è una reazione di dignità contro l’arroganza perché prendersela con il più debole? Si dirà perché un arbitro ha il potere di ammonire e di espellere. Vero. Ma per quanto tempo deve sopportare rendendo elastico fino all’inverosimile il limite del buonsenso prima ancora di esercitare il proprio potere? Rispetto, ci vuole rispetto. Mourinho viene trattato con tanto riguardo perché riempie gli stadi e propone un titolo al giorno".